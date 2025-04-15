Владимира Артюха уволили с должности главы Сумской ОВА

Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха
Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Соответствующее решение подтвердило правительство.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Увольнение Владимира Артюха
"Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.
Как известно, на его место назначат Олега Григорова.
Что предшествовало
Российские оккупанты 13 апреля нанесли удар по Сумам. Захватчики выпустили две ракеты по центру города. Тогда погибло более 30 человек и 117 пострадало.
Незадолго мэр Конотопа обвинил Владимира Артюха в организации награждения военных в Сумах.
Впоследствии Артюх подтвердил, что в Сумах было награждение военных, однако отрицал свою причастность к организации мероприятия.
Напомним, российское Минобороны 14 апреля подтвердило удар "Искандерами" по Сумам. Там заявили, что они якобы атаковали командный центр ОТГ "Северск".
Также в сети появилось видео богослужения в Сумах во время ударов баллистикой.
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