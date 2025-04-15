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Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха

15 апреля 2025 12:52
Карина Приходько - Редактор
Владимира Артюха уволили с должности главы Сумской ОВА
Экс-глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Фото: Сумская ОВА
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Соответствующее решение подтвердило правительство.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Увольнение Владимира Артюха

"Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Как известно, на его место назначат Олега Григорова.

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Скриншот сообщения Тараса Мельничука

Что предшествовало

Российские оккупанты 13 апреля нанесли удар по Сумам. Захватчики выпустили две ракеты по центру города. Тогда погибло более 30 человек и 117 пострадало.

Незадолго мэр Конотопа обвинил Владимира Артюха в организации награждения военных в Сумах.

Впоследствии Артюх подтвердил, что в Сумах было награждение военных, однако отрицал свою причастность к организации мероприятия.

Напомним, российское Минобороны 14 апреля подтвердило удар "Искандерами" по Сумам. Там заявили, что они якобы атаковали командный центр ОТГ "Северск".

Также в сети появилось видео богослужения в Сумах во время ударов баллистикой.

Владимир Зеленский увольнение кадровые изменения война в Украине Сумская ОВА
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