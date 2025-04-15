Обстріл Сум 13 квітня — з'явились кадри богослужіння під час атаки

Богослужіння у Сумах в момент атаки РФ. Фото: скриншот з відео

У неділю, 13 квітня, російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Видання ABC News опублікувало трансляцію з богослужіння із моментом, коли росіяни здійснили удари.

Про це повідомляє ТСН.

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Як можна побачити на кадрах, процес починався як зазвичай. Після удару у людей було хвилювання, хоча й процес було продовжено. Однак після другого удару людей закликали спуститися у підвал.

Зазначимо, що між першим та другим прильотом пройшло трохи менше хвилини.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки загинули 35 людей, і ще 117 постраждали. Причому в обох випадках є діти.

Також ми писали, що фактично в епіцентрі подій через ворожу атаку загорівся автобус, а двері були заблоковані. Однак 13-річний хлопець виліз через вікно та допоміг розблокувати двері, щоб врятувати пасажирів. Детальніше як це було — за цим посиланням.