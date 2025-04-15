Обстрел Сум 13 апреля — появились кадры богослужения во время атаки

Богослужение в Сумах в момент атаки РФ. Фото: скриншот из видео

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Издание ABC News опубликовало трансляцию с богослужения с моментом, когда россияне осуществили удары.

Об этом сообщает ТСН.

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Как можно увидеть на кадрах, процесс начинался как обычно. После удара у людей было волнение, хотя и процесс был продолжен. Однако после второго удара людей призвали спуститься в подвал.

Отметим, что между первым и вторым прилетом прошло чуть меньше минуты.

Напомним, что в результате российской атаки погибли 35 человек, и еще 117 пострадали. Причем в обоих случаях есть дети.

Также мы писали, что фактически в эпицентре событий из-за вражеской атаки загорелся автобус, а двери были заблокированы. Однако 13-летний парень вылез через окно и помог разблокировать двери, чтобы спасти пассажиров. Подробнее как это было — по этой ссылке.