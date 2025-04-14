Підліток розповів деталі, як рятував з автобуса людей під час удару по Сумах

Підліток, що врятував людей з автобуса під час ракетного удару РФ по Сумах. Фото: глава МВС Ігор Клименко/Telegram

У неділю, 13 квітня, під час ракетного удару РФ по Сумах, підліток врятував людей, які у той час перебували в заблокованому автобусі. 13-річний Кирило Ілляшенко розповів подробиці того, як йому вдалося врятувати пасажирів.

Про це підліток розповів у коментарі "Кордон.Медіа". Також про стан хлопця поінформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram, 14 квітня.

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Підліток врятував людей під час удару РФ по Сумах — деталі

У неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали балістичними ракетами ударів по центру міста Суми. Внаслідок атаки загорівся автобус, однак 13-річний хлопець вибрався з нього та врятував інших пасажирів.

"Його світлини цієї доби облетіли світ. Своїми діями він врятував життя іншим", — зазначив Клименко.

Отже, 13-річний Кирило Ілляшенко разом із мамою опинився в епіцентрі російського удару по Сумах 13 квітня — хлопець їхав у автобусі на тренування.

Попри потужний вибух, вогонь та паніку, Кирило вибив вікно, відкрив заблоковані двері ззовні та допоміг іншим пасажирам вибратися. А потім допомагав іншим потерпілим вже на вулиці.

Кирило Ілляшенко, який рятував людей під час удару РФ по Сумах у лікарні разом з мамою та очільником МВС. Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Я вистрибнув у вікно і почав відкривати двері автобуса ззовні", — розповідає підліток. Він разом із мамою допомагав пораненим вибиратися з пошкодженого транспорту, а потім вони пішли шукати "швидку допомогу".

Юнак займається вільною боротьбою. Каже, це допомогло йому діяти швидко й не розгубитися.

Зараз Кирило перебуває у лікарні із пораненнями голови та руки. Без зайвих деталей він каже: "Я просто зробив те, що міг".

"Попри пережите, мужність цього хлопця відчувається у кожному його слові. Зараз вся країна дякує Кирилу за вчинок. Він і є нашим новим поколінням Героїв: сміливий, рішучий та самовідданий", — зауважив очільник МВС України.

Раніше ми писали про те, що 13-річний хлопець рятував пасажирів з автобуса під час ракетного удару РФ по Сумах.

Зазначимо, що внаслідок ракетного удару РФ по Сумах у неділю, 13 квітня, кількість загиблих знову зросла. Відтак, внаслідок атаки загинуло 35 людей. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.