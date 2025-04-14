Подросток рассказал детали, как спасал из автобуса людей во время удара по Сумам

Подросток, спасший людей из автобуса во время ракетного удара РФ по Сумам. Фото: глава МВД Игорь Клименко/Telegram

В воскресенье, 13 апреля, во время ракетного удара РФ по Сумам, подросток спас людей, которые в то время находились в заблокированном автобусе. 13-летний Кирилл Ильяшенко рассказал подробности того, как ему удалось спасти пассажиров.

Об этом подросток рассказал в комментарии "Кордон.Медиа". Также о состоянии парня проинформировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, 14 апреля.

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Подросток спас людей во время удара РФ по Сумам — детали

В воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли баллистическими ракетами удары по центру города Сумы. В результате атаки загорелся автобус, однако 13-летний парень выбрался из него и спас других пассажиров.

"Его фотографии за эти сутки облетели мир. Своими действиями он спас жизнь другим", — отметил Клименко.

Итак, 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой оказался в эпицентре российского удара по Сумам 13 апреля — парень ехал в автобусе на тренировку.

Несмотря на мощный взрыв, огонь и панику, Кирилл выбил окно, открыл заблокированные двери снаружи и помог другим пассажирам выбраться. А потом помогал другим пострадавшим уже на улице.

Кирилл Ильяшенко, который спасал людей во время удара РФ по Сумам в больнице вместе с мамой и главой МВД. Фото: Игорь Клименко/Telegram

"Я выпрыгнул в окно и начал открывать двери автобуса извне", — рассказывает подросток. Он вместе с мамой помогал раненым выбираться из поврежденного транспорта, а потом они пошли искать "скорую помощь".

Юноша занимается вольной борьбой. Говорит, это помогло ему действовать быстро и не растеряться.

Сейчас Кирилл находится в больнице с ранениями головы и руки. Без лишних деталей он говорит: "Я просто сделал то, что мог".

"Несмотря на пережитое, мужество этого парня чувствуется в каждом его слове. Сейчас вся страна благодарит Кирилла за поступок. Он и есть нашим новым поколением Героев: смелый, решительный и самоотверженный", — отметил глава МВД Украины.

Ранее мы писали о том, что 13-летний парень спасал пассажиров из автобуса во время ракетного удара РФ по Сумам.

Отметим, что в результате ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля, количество погибших снова возросло. В результате атаки погибли 35 человек. Среди них — 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадало 117 человек, из них 15 детей.