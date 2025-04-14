Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Сумах

Удар РФ по Сумах — кількість загиблих знову зросла
Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах у неділю, 13 квітня, кількість загиблих знову зросла. Відтак, вже відомо про 35 мирних жителів, що загинули внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі у понеділок, 14 квітня.
Ракетний удар РФ по Сумах — кількість загиблих зросла
За інформацією Сумської обласної прокуратури, внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
Загалом станом на момент публікації новини, постраждало — 117 осіб, з них 15 дітей.
Нагадаємо, що внаслідок удару РФ по Сумах 13 квітня загинув шестикласник та його батьки.
Крім того, серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.
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