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Удар РФ по Сумах — кількість загиблих знову зросла

14 квітня 2025 16:21
Євтушенко Аліна - редактор
Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Сумах
Рятувальники на місці удару РФ по Сумах. Фото: ДСНС/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах у неділю, 13 квітня, кількість загиблих знову зросла. Відтак, вже відомо про 35 мирних жителів, що загинули внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі у понеділок, 14 квітня.

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За інформацією Сумської обласної прокуратури, внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 

Загалом станом на момент публікації новини, постраждало — 117 осіб, з них 15 дітей.

Удар по Сумах загиблі
Скриншот повідомлення Сумської обласної прокуратури/Facebook

Нагадаємо, що внаслідок удару РФ по Сумах 13 квітня загинув шестикласник та його батьки.

Крім того, серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.

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