Удар по Сумах — загинула артистка оркестру театру Олена Когут

Артистка оркестру театру ім. М. Щепкіна Олена Когут. Фото: Сумська Обласна Філармонія/Facebook

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло понад 30 людей. Серед загиблих — артистка оркестру театру ім. М. Щепкіна Олена Когут.

Про це повідомили у Сумському національному театрі ім. М. Щепкіна у Facebook.

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Артистка оркестру театру Олена Когут. Фото: Сумський національний театр ім. М. Щепкіна/Facebook

Ракетний удар по Сумах — загинула артистка Олена Когут

У театрі імені Щепкіна повідомили, що 13 квітня внаслідок ракетного удару російських військ від поранень загинула артистка оркестру театру Олена Когут.

"13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару Росії наша театральна родина зазнала болю, який неможливо описати словами. Від отриманих поранень загинула наша колега, артистка оркестру театру Олена Когут", — йдеться у повідомленні театру.

Крім того, у театрі загиблу згадують як чуйну та надійну людину та висловлюють співчуття рідним.

"Олена була надзвичайно світлою людиною, справжньою професіоналкою, чуйною колегою й надійним другом. Її музика, її усмішка, її доброта назавжди залишаться в нашій памʼяті. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям. Розділяємо ваш біль і скорботу. Світла памʼять і вічна шана", — розповідають у театрі.

Зазначається, що про дату, місце та час прощання буде повідомлено пізніше.

Скриншот повідомлення театру ім. Щепкіна/Facebook

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські загарбники вдарили по Сумах двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23".

Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по Сумах 13 квітня знову зросла — до 32 людей.