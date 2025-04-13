Удар по Сумам — погибла артистка оркестра театра Елена Когут

Артистка оркестра театра им. М. Щепкина Елена Когут. Фото: Сумская Областная Филармония/Facebook

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибло более 30 человек. Среди погибших артистка оркестра театра им. М. Щепкина Елена Когут.

Об этом сообщили в Сумском национальном театре им. М. Щепкина в Facebook.

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Артистка оркестра театра Елена Когут. Фото: Сумской национальный театр им. М. Щепкина/Facebook

Ракетный удар по Сумам — погибла артистка Елена Когут

В театре имени Щепкина сообщили, что 13 апреля в результате ракетного удара российских войск от ранений погибла артистка оркестра театра Елена Когут.

"13 апреля 2025 года в результате ракетного удара России наша театральная семья испытала боль, которую невозможно описать словами. От полученных ранений погибла наша коллега, артистка оркестра театра Елена Когут", — говорится в сообщении театра.

Кроме того, в театре погибшую вспоминают как отзывчивого и надежного человека и выражают соболезнования родным.

"Елена была очень светлым человеком, настоящим профессионалом, отзывчивым коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта навсегда останутся в нашей памяти. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям. Разделяем вашу боль и скорбь. Светлая память и вечный почет", — рассказывают в театре.

Отмечается, что о дате, месте и времени прощания будет сообщено позже.

Скриншот сообщения театра им. Щепкина/Facebook

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские захватчики ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23".

Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате удара РФ по Сумам 13 апреля снова возросло — до 32 человек.