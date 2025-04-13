Внаслідок атаки РФ на Суми загинув школяр

Внаслідок удару по Сумах загинув школяр та його батьки
У неділю, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинув шестикласник та його батьки.
Про це повідомили в Старосільському ліцеї, де вчився хлопчик, у Facebook.
Ракетний удар по Сумах — загинув школяр та його батьки
У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло понад 30 мирних мешканців. Серед загиблих — шестикласник та його батьки.
"Зі співчуттям у серцях… Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій", — йдеться у повідомленні Староліського ліцею.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок удару РФ по Сумах 13 квітня загинула артистка оркестру театру ім. М. Щепкіна Олена Когут.
Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські загарбники вдарили по Сумах двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23".
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