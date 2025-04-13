В результате атаки РФ на Сумы погиб школьник

Школьник, погибший в результате ракетного удара РФ по Сумам. Фото: Старосельский лицей/Facebook

В воскресенье, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки погиб шестиклассник и его родители.

Об этом сообщили в Старосельском лицее, где учился мальчик.

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Семья, погибшая в результате удара РФ по Сумам 13 апреля. Фото: Старосельский лицей/Facebook

Ракетный удар по Сумам — погиб школьник и его родители

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли более 30 мирных жителей. Среди погибших — шестиклассник и его родители.

"С соболезнованиями в сердцах... Коллектив учителей, работников и учащихся лицея глубоко скорбит по поводу трагической гибели ученика 6 класса Максима Мартыненко и его родителей. Наши сердца разбиты сегодняшним известием. Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечный покой", — говорится в сообщении Старосельского лицея.

Скриншот сообщения Старосельского лицея/Facebook

Ранее мы сообщали, что в результате удара РФ по Сумам 13 апреля погибла артистка оркестра театра им. М. Щепкина Елена Когут.

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские захватчики ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23".