Возросло количество погибших в результате удара по Сумах

Спасатели на месте удара РФ по Сумам. Фото: ГСЧС/Telegram

В результате ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля, количество погибших снова возросло. Следовательно, уже известно о 35 мирных жителях, погибших в результате вражеской атаки.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре в понедельник, 14 апреля.

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Ракетный удар РФ по Сумам — количество погибших возросло

По информации Сумской областной прокуратуры, в результате ракетной атаки по центру города Сумы 13 апреля 2025 года погибли 35 человек. Среди них — 11-летний мальчик и 17-летний юноша.

Всего по состоянию на момент публикации новости, пострадало — 117 человек, из них 15 детей.

Скриншот сообщения Сумской областной прокуратуры/Facebook

Напомним, что в результате удара РФ по Сумам 13 апреля погиб шестиклассник и его родители.

Кроме того, среди погибших обнаружили артистку оркестра театра им. М. Щепкина Елену Когут.