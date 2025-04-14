Обстріл Сум 13 квітня - що кажуть у Росії

Наслідки обстрілу Сум. Фото: Сумська ОВА

У неділю, 13 квітня, російська армія обстріляла центральну частину міста Суми. У Міноборони РФ заявили, що удару було завдано нібито "за місцем проведення наради командного складу ЗСУ".

Про це повідомили росЗМІ у понеділок, 14 квітня.

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"Напередодні ЗС РФ у Сумах завдали удару двома ракетами "Іскандер-М" за місцем проведення наради командного складу ЗСУ", — пишуть росіяни.

Також окупанти зазначили, що внаслідок удару в Сумах начебто було "знищено понад 60 військовослужбовців ЗСУ".



При цьому Міноборони РФ побачило у загибелі десятків мирних українців лише те, що їх начебто у центрі міста "використовували, як живий щит".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував російську атаку на Суми.

Як відомо, внаслідок ракетного удару РФ по Сумах кількість загиблих зросла до 35 мирних жителів. Серед жертв — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.