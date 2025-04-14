Обстрел Сум 13 апреля - что говорят в России

Минобороны России подтвердило удар "Искандерами" по Сумам
В воскресенье, 13 апреля, российская армия обстреляла центральную часть города Сумы. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен якобы "по месту проведения совещания командного состава ВСУ".
Об этом сообщили росСМИ в понедельник, 14 апреля.
Что говорят в РФ об обстреле Сум
"Накануне ВС РФ в Сумах нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ", — пишут россияне.
Также оккупанты отметили, что в результате удара в Сумах якобы было "уничтожено более "60 военнослужащих ВСУ".
Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал российскую атаку на Сумы.
Как известно, что в результате ракетного удара РФ по Сумах количество погибших возросло до 35 мирных жителей. Среди жертв — 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадали — 117 человек, из них 15 детей.
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