Артюх відкинув звинувачення в організації нагороджень в Сумах

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх. Фото: Сумська обласна військова адміністрація.

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх відкинув звинувачення в організації нагородження воїнів ЗСУ у Сумах у неділю, 13 квітня, коли Росія завдала ракетного удару по місту. Він зазначив, що не ініціював нагородження 117-ї бригади ТрО 13 квітня, однак він не заперечив, що ця подія таки відбувалась у місті.

Про це Артюх сказав у коментарі "Суспільному".

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Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у той день очільник Сумської ОВА Володимир Артюх нібито організував нагородження військових 117-ї бригади й саме через це РФ і обстрілювала місто.

Однак, за словами Артюха, він не був ініціатором цього урочистого заходу нагородження українських військових.

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. — А хто вас запрошував? (запитав кореспондент "Суспільного", — ред.). — Це вже інша тема. Я вам відповів", — сказав Володимир Артюх.

"Суспільне" звернулося за коментарями до 117-ї бригади ТрО щодо того, чи збирали військових для нагородження у місті та хто був ініціатором заходу. На момент публікації новини відповіді від 117 бригади ТрО та Служби безпеки України немає.

Зазначимо, що у Міноборони РФ заявили, що ракетний удар по Сумах 13 квітня було завдано нібито "за місцем проведення наради командного складу ЗСУ".

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня кількість загиблих зросла до 35 цивільних. Серед жертв — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Крім того, постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.