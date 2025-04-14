Артюх отверг обвинения в организации награждений в Сумах

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Фото: Сумская областная военная администрация.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отверг обвинения в организации награждения воинов ВСУ в Сумах в воскресенье, 13 апреля, когда Россия нанесла ракетный удар по городу. Он отметил, что не инициировал награждение 117-й бригады ТрО 13 апреля, однако он не отрицает, что это событие таки происходило в городе.

Об этом Артюх сказал в комментарии "Суспільному".

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Городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что в тот день глава Сумской ОВА Владимир Артюх якобы организовал награждение военных 117-й бригады и именно поэтому РФ и обстреливала город.

Однако, по словам Артюха, он не был инициатором этого торжественного мероприятия награждения украинских военных.

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен. — А кто вас приглашал? (спросил корреспондент "Суспільного", — ред.) — Это уже другая тема. Я вам ответил", — сказал Владимир Артюх.

"Суспільне" обратилось за комментариями к 117-й бригаде ТрО относительно того, собирали ли военных для награждения в городе и кто был инициатором мероприятия. На момент публикации новости ответа от 117 бригады ТрО и Службы безопасности Украины нет.

Отметим, что в Минобороны РФ заявили, что ракетный удар по Сумам 13 апреля был нанесен якобы "по месту проведения совещания командного состава ВСУ".

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля количество погибших возросло до 35 гражданских. Среди жертв — 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Кроме того, пострадали 117 человек, из них 15 детей.