Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 листопада, змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України. Замість Дмитра Гереги, який обіймав цю посаду понад два роки, призначено бригадного генерала Дмитра Ткаченка. Відповідні укази про кадрові зміни глава держави підписав в один день.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на укази президента України №1143/2026 та №1144/2026.

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Кадрові зміни у ЗСУ

Згідно з указом, Володимир Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ та іншим указом призначив на його місце Дмитра Ткаченка. Причин кадрових перестановок в указах президента не зазначено.

"Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", — йдеться в документі.

Що відомо про командувачів

Дмитро Ткаченко обіймав посаду заступника начальника Об'єднаного штабу Командування об'єднаних сил ЗСУ. 6 грудня 2025 року Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Його попередник Дмитро Герега вперше очолив Сили підтримки ще в серпні 2021 року. У березні 2024 року президент звільнив його з цієї посади, призначивши натомість Олександра Яковця. Проте вже 9 травня того ж року Дмитро Герега повернувся до керівництва Силами підтримки.

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Завдання Сил підтримки

Сили підтримки є окремим родом сил ЗСУ, який об'єднує інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, підрозділи геопросторової підтримки, гідрометеорологічну та кінологічну служби. Військовослужбовці інженерних підрозділів облаштовують оборонні укріплення, розміновують території та забезпечують пересування військової техніки. Фахівці геопросторової підтримки надають підрозділам топографічні карти та інформацію про місцевість, необхідну для планування бойових операцій. Гідрометеорологічна служба готує прогнози погоди для потреб авіації, артилерії та інших військових підрозділів. Кінологи зі службовими собаками залучені до охорони військових об'єктів і пошуку вибухонебезпечних предметів.

Раніше Володимир Зеленський призначив військового хірурга Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил ЗСУ. Рішення президент ухвалив спільно з головнокомандувачем Збройних сил України. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, новий командувач має авторитет серед військовослужбовців та довіру волонтерів.

Кадрові зміни відбулися й у Сухопутних військах ЗСУ, які очолив бригадний генерал Святослав Заїць. Він розпочав військову кар'єру у 2006 році в лавах Десантно-штурмових військ. Після початку російського вторгнення у 2014 році командував розвідувальною ротою, а у квітні 2026 року очолив 20-й армійський корпус.

Також Володимир Зеленський у серпні змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка на цю посаду призначили полковника Юрія Погрібного. Раніше він був заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2020 року обіймав керівні посади у сфері військової логістики та забезпечення. До офіційного призначення полковник тимчасово виконував обов'язки командувача.

