Президент призначив Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил

Командувач Медичних сил Збройних Сил України Констянтин Гуменюк. Фото: instagram.com/kostiantyn_gumeniuk

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня призначив нового командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став військовий хірург, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк, який із 2019 року працював головним хірургом ЗСУ та має досвід роботи безпосередньо в зоні бойових дій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України №910/2026 та заяву заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси.

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Хто очолив Медичні сили ЗСУ

За словами Павла Паліси, рішення про призначення Костянтина Гуменюка Володимир Зеленський ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ. Він зазначив, що новий командувач має авторитет серед військових та довіру волонтерів.

"Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти. Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді — збереження життя та здоров’я українського воїна", — заявив Павло Паліса.

Допис Павла Паліси. Фото: скриншот з Telegram

На посаді командувача Медичних сил Костянтин Гуменюк змінив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Ще в липні Анатолій Казмірчук входив до президентської Координаційної ради з питань підтримки, реабілітації та протезування військовослужбовців саме як командувач Медичних сил.

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Що відомо про Костянтина Гуменюка

Костянтин Гуменюк — полковник медичної служби, військовий хірург та доктор медичних наук. Із 2014 року він працював у зоні бойових дій, був головним хірургом АТО, згодом — Операції об'єднаних сил, а з 2019 року виконував обов'язки головного хірурга ЗСУ.

Під час повномасштабної війни Костянтин Гуменюк продовжував оперувати поранених військових. Він працював у Головному військовому клінічному госпіталі, а також виїжджав до військово-мобільних госпіталів та передових хірургічних груп.

У 2022 році Костянтин Гуменюк провів у польовому госпіталі поблизу фронту складну лапароскопічну операцію з видалення органа, пошкодженого внаслідок вогнепального поранення. За професійну роботу військового хірурга нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

У травні 2026 року Костянтин Гуменюк також долучився до впровадження в Медичних силах проєкту "Телехірургія". Він дає можливість медикам у зоні бойових дій прямо з операційної або протишокової палати консультуватися в режимі реального часу з фахівцями вищого рівня медичного забезпечення.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Новим керівником став полковник Юрій Погрібний.

Також військові медики розповідали Новини.LIVE, що, евакуація поранених із фронту суттєво ускладнилася через розширення так званої "кілзони". Для вивезення бійців із небезпечних ділянок дедалі частіше використовують наземні роботизовані комплекси.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що у Києві військові медики та фахівці з тактичної медицини обговорювали нові підходи до порятунку поранених, які через бойову ситуацію змушені чекати на евакуацію понад добу.