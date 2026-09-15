Президент назначил Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами

Командующий Медицинскими силами Вооружённых сил Украины Константин Гуменюк. Фото: instagram.com/kostiantyn_gumeniuk

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк, который с 2019 года работал главным хирургом ВСУ и имеет опыт работы непосредственно в зоне боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины № 910/2026 и заявление заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы.

Реклама

Кто возглавил Медицинские силы ВСУ

По словам Павла Палисы, решение о назначении Константина Гуменюка Владимир Зеленский принял совместно с Главнокомандующим ВСУ. Он отметил, что новый командующий пользуется авторитетом среди военных и доверием волонтеров.

"Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества. Впереди много работы и непростых задач. Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина", — заявил Павел Палиса.

Сообщение Павла Палисы. Фото: скриншот из Telegram

На посту командующего Медицинскими силами Константин Гуменюк сменил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука. Еще в июле Анатолий Казмирчук входил в президентский Координационный совет по вопросам поддержки, реабилитации и протезирования военнослужащих именно в качестве командующего Медицинскими силами.

Читайте также:

Что известно о Константине Гуменюке

Константин Гуменюк — полковник медицинской службы, военный хирург и доктор медицинских наук. С 2014 года он работал в зоне боевых действий, был главным хирургом АТО, впоследствии — Операции объединенных сил, а с 2019 года исполнял обязанности главного хирурга ВСУ.

Во время полномасштабной войны Константин Гуменюк продолжал оперировать раненых военных. Он работал в Главном военном клиническом госпитале, а также выезжал в военно-мобильные госпитали и передовые хирургические группы.

В 2022 году Константин Гуменюк провел в полевом госпитале вблизи фронта сложную лапароскопическую операцию по удалению органа, поврежденного в результате огнестрельного ранения. За профессиональную работу военного хирурга он был награждён орденом "За заслуги" III степени.

В мае 2026 года Константин Гуменюк также присоединился к внедрению в Медицинских силах проекта "Телехирургия". Он дает возможность медикам в зоне боевых действий прямо из операционной или противошоковой палаты консультироваться в режиме реального времени со специалистами высшего уровня медицинского обеспечения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Новым руководителем стал полковник Юрий Погрібный.

Также военные медики рассказывали Новини.LIVE, что эвакуация раненых с фронта существенно осложнилась из-за расширения так называемой "килзоны". Для вывоза бойцов из опасных участков всё чаще используют наземные роботизированные комплексы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Киеве военные медики и специалисты по тактической медицине обсуждали новые подходы к спасению раненых, которые из-за боевой обстановки вынуждены ждать эвакуации более суток.