Святослав Заїць став новим командувачем Сухопутних військ

Бригадний генерал Святослав Заїць. Фото: 20-й армійський корпус

У середу, 2 вересня, президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ и Збройних Сил України бригадного генерала Святослава Заїця. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на відповідний указ голови держави.

Реклама

Посилення Сухопутних військ

Святослав Заїць має за плечима чимало років командування підрозділами у найгарячіших точках, тому це призначення має посилити управління Сухопутними війсками.

Указ Президента про призначення. Фото: скріншот

"Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в указі №853/2026.

Що відомо про Святослава Заїця

Військова кар'єра Святослава Заїця у Збройних Силах України стартувала у 2006 році, коли він розпочав службу в лавах Десантно-штурмових військ.

Читайте також:

З початком російського вторгнення у 2014 році він очолював розвідувальну роту 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Надалі військовий впевнено просувався по службі, обійнявши посади начальника штабу та заступника командира 8-го армійського корпусу.

У квітні 2026 року генерал став командуючим 20-го армійського корпусу.

Як писали Новини.LIVE раніше, Офіс президента не може визначитися з кандидатурою нового посла України у США. Попередню очільницю дипмісії у Вашингтоні Ольгу Стефанішину звільнили на початку серпня, а пізніше проти неї висунули обвинувачення у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка голова держави призначив на цю посаду полковника Юрія Погрібного.