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Головна Новини дня Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ

Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ

Ua ru
2 вересня 2026 14:42
Святослав Заїць став новим командувачем Сухопутних військ
Бригадний генерал Святослав Заїць. Фото: 20-й армійський корпус

У середу, 2 вересня, президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ и Збройних Сил України бригадного генерала Святослава Заїця. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на відповідний указ голови держави.

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Посилення Сухопутних військ

Святослав Заїць має за плечима чимало років командування підрозділами у найгарячіших точках, тому це призначення має посилити управління Сухопутними війсками.

Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ - фото 1
Указ Президента про призначення. Фото: скріншот

"Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в указі №853/2026.

Що відомо про Святослава Заїця

Військова кар'єра Святослава Заїця у Збройних Силах України стартувала у 2006 році, коли він розпочав службу в лавах Десантно-штурмових військ.

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З початком російського вторгнення у 2014 році він очолював розвідувальну роту 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Надалі військовий впевнено просувався по службі, обійнявши посади начальника штабу та заступника командира 8-го армійського корпусу.

У квітні 2026 року генерал став командуючим 20-го армійського корпусу.

Як писали Новини.LIVE раніше, Офіс президента не може визначитися з  кандидатурою нового посла України у США. Попередню очільницю дипмісії у Вашингтоні Ольгу Стефанішину звільнили на початку серпня, а пізніше проти неї висунули обвинувачення у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка голова держави призначив на цю посаду полковника Юрія Погрібного.

Володимир Зеленський призначення указ Сухопутні війська
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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