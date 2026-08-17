Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 20:20
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 17 серпня, президент Володимир Зеленський змінив командування Сил логістики Збройних Сил України. Голова держави призначив новим командувачем Сил логістики полковника Юрія Погрібного. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на відповідний указ голови держави.

Нове призначення 

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних сил України. Відповідний указ №731/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ - фото 1
Указ президента. Фото: скріншот

Іншим указом №730/2026 Зеленський звільнив із цієї посади Володимира Карпенка

Що відомо про Юрія Погрібного

Юрій Погрібний є кадровим українським військовим. У 2007 році закінчив Сумський державний університет. У 2016 році обійняв посаду заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади. З 2020 року продовжив службу на керівних посадах у сфері військового забезпечення та логістики.

Читайте також:

Наприкінці липня 2026 року новий головнокомандувач Михайло Драпатий назначив його в.о. командувача.

Як писали Новини.LIVE раніше, Офіс президента не може знайти кандидатуру нового посла України у США. Попередню очільницю дипмісії Ольгу Стефанішину звільнили 3 серпня, пізніше проти неї висунули обвинувачення у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський змінив керівний склад Служби безпеки України у дев'яти регіонах країни, призначивши нових очільників обласних управлінь. Крім того, свою посаду втратила очільниця одного з ключових департаментів центрального апарату СБУ.

Володимир Зеленський ЗСУ призначення указ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації