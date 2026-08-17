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Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 20:20
Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 17 августа, президент Владимир Зеленский произвёл изменения в командовании Сил логистики Вооружённых Сил Украины. Глава государства назначил новым командующим Сил логистики полковника Юрия Погрибного. Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Новое назначение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погрибного командующим Силами логистики Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ №731/2026 опубликован на сайте главы государства.

Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ - фото 1
Указ президента. Фото: скриншот

Другим указом №730/2026 Зеленский освободил от этой должности Владимира Карпенко.

Что известно о Юрии Погрібном

Юрий Погребной — кадровый украинский военный. В 2007 году окончил Сумской государственный университет. В 2016 году занял должность заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады. С 2020 года продолжил службу на руководящих должностях в сфере военного обеспечения и логистики.

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В конце июля 2026 года новый главнокомандующий Михаил Драпатый назначил его и.о. командующего.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Офис президента не может найти кандидатуру нового посла Украины в США. Предыдущую главу дипмиссии Ольгу Стефанишину уволили 3 августа, позже против неё выдвинули обвинения в незаконном обогащении.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский изменил руководящий состав Службы безопасности Украины в девяти регионах страны, назначив новых руководителей областных управлений. Кроме того, свою должность потеряла руководительница одного из ключевых департаментов центрального аппарата СБУ.

Владимир Зеленский ВСУ назначение указ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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