Святослав Заец стал новым командующим Сухопутными войсками.

Бригадный генерал Святослав Заец. Фото: 20-й армейский корпус

В среду, 2 сентября, президент Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками и Вооруженными силами Украины бригадного генерала Святослава Заеца. Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

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Укрепление Сухопутных войск

Святослав Заец имеет за плечами немало лет командования подразделениями в самых горячих точках, поэтому это назначение должно усилить управление Сухопутными войсками.

Указ Президента о назначении. Фото: скриншот

"Назначить Заеца Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе № 853/2026.

Что известно о Святославе Заеце

Военная карьера Святослава Заеца в Вооруженных Силах Украины началась в 2006 году, когда он поступил на службу в ряды Десантно-штурмовых войск.

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С началом российского вторжения в 2014 году он возглавлял разведывательную роту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

В дальнейшем военный уверенно продвигался по службе, заняв должности начальника штаба и заместителя командира 8-го армейского корпуса.

В апреле 2026 года генерал стал командующим 20-м армейским корпусом.

Как ранее писали Новини.LIVE, Офис президента не может найти кандидатуру нового посла Украины в США. Предыдущую главу дипмиссии в Вашингтоне Ольгу Стефанишину уволили в начале августа, а позже против нее выдвинули обвинения в незаконном обогащении.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко глава государства назначил на эту должность полковника Юрия Погребного.