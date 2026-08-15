Медик 23 ОМБр: розширення "кілзони" ускладнює евакуацію поранених

Евакуація пораненого, медична служба "Ульф". Фото: Alina Mykhailova/Facebook

Евакуація поранених на фронті за останній рік суттєво ускладнилася через розширення так званої "кілзони". Водночас військові медики дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси, які допомагають вивозити поранених із небезпечних ділянок, також через постійну загрозу атак дронів евакуаційним групам доводиться долати більші відстані.

Про це в ефірі День.LIVE розповів офіцер медичної служби 23 ОМБр із позивним "Атлет".

Як російські війська діють на Олександрівському напрямку

За словами медика, на Олександрівському напрямку російські військові намагаються просуватися невеликими піхотними групами. Йдеться про підрозділи по одному-двоє військових, які шукають слабкі місця в українській обороні.

Після цього противник намагається закріпитися на знайдених позиціях і поступово розширювати зону свого впливу.

Евакуація поранених стала складнішою

Окремим викликом для українських військових медиків залишається евакуація поранених із передових позицій. За останній рік цей процес став значно складнішим, хоча водночас військова медицина активно впроваджує нові технології.

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Головною причиною ускладнення медевакуації медик назвав розширення так званої "кілзони" — території, на якій евакуаційні групи можуть опинитися під постійною загрозою ударів ворожих безпілотників.

Через це медикам доводиться долати дедалі більші відстані під загрозою атак. На окремих ділянках фронту евакуація поранених залишається надзвичайно складною незалежно від часу доби чи погодних умов.

Для евакуації використовують роботизовані комплекси

Водночас евакуація стає більш технологічною. Для вивезення поранених із небезпечних ділянок дедалі активніше застосовують наземні роботизовані комплекси.

Такі системи дають змогу зменшити ризики для медиків та евакуаційних груп, оскільки частину завдань можна виконувати без безпосереднього перебування людей у зоні ураження. Використання наземних роботизованих систем для медичної евакуації вже називають одним із ключових напрямів розвитку військової медицини.

Сучасні умови на фронті змушують постійно адаптувати способи евакуації поранених до нових загроз, насамперед пов'язаних із масовим застосуванням безпілотників.

Новини.LIVE писали, що в цьому ефірі медик 23 ОМБр з позивним "Атлет" розповів, що попри те, що евакуація поранених із фронту стала тривалішою, кількість ампутацій, спричинених довгим транспортуванням, знижується. Він пов’язує це з кращою підготовкою військовослужбовців: бійці оперативніше реагують на травми, правильно надають домедичну допомогу та знають, як діяти до прибуття евакуаційної групи.

Раніше Новини.LIVE інформували, що військовослужбовці майже чотири місяці залишаються на бойових позиціях у Запорізькій області, хоча спочатку їх відправляли туди лише на місяць для заміни семи бійців. За словами командира, військові зіткнулися з серйозними проблемами постачання та знищеними позиціями.