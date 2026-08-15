Медик 23 ОМБр: більшість бійців не знають, що робити після турнікета

Військовий накладає турнікет. Фото: 108 окрема бригада Сил ТрО

Попри те, що евакуація поранених із фронту стала значно довшою, кількість ампутацій, пов’язаних із тривалим транспортуванням, зменшується. Медик 23 ОМБр пояснює позитивну тенденцію кращою підготовкою військових: бійці швидше реагують на поранення, правильно надають першу допомогу та краще розуміють, як діяти до моменту евакуації.

Про це в ефірі День.LIVE розповів офіцер медичної служби 23 ОМБр із позивним "Атлет".

Військові краще підготовлені до надання допомоги

За словами медика, на початку повномасштабного вторгнення випадків ампутацій через тривалу евакуацію було значно більше. Нині ситуація змінилася на краще, хоча час доставки поранених із передової суттєво зріс, а військові працюють у так званих "кілозонах".

"Незважаючи на збільшення кілозони зараз, випадків менше. Це покращення свого роду", — зазначив "Атлет".

Він пояснив, що важливу роль у цьому відіграє підготовка самих військовослужбовців. Бійці краще розуміють, як діяти одразу після отримання поранення, що дозволяє стабілізувати стан постраждалого до моменту евакуації.

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Більшість військових знають, як накласти турнікет

Водночас медик звернув увагу на проблему подальших дій після використання турнікета. За його оцінкою, 8–9 із 10 військових уже вміють правильно його накласти, однак значно менше бійців знають, що необхідно робити після цього.

"8–9 із 10 військових вміють правильно накласти турнікет, але лише 3–4 знають, що робити з ним далі", — розповів офіцер медичної служби.

За словами медика, саме комплексна підготовка та правильні дії після поранення можуть мати важливе значення під час очікування евакуації. Це особливо актуально в умовах, коли доставка поранених із передових позицій може займати значно більше часу, ніж раніше.

Новини.LIVE писали, що українські військовослужбовці із Запорізького напрямку записали відеозвернення, у якому повідомили про складні умови перебування на позиціях. За словами бійців, вони мають проблеми із забезпеченням питною водою, продуктами харчування та медикаментами, після чого командування відреагувало на їхню заяву та надало пояснення.

Раніше Новини.LIVE інформували, що на лінії фронту відбулося 243 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська діяли на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, тоді як Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління безпілотниками, місцях скупчення особового складу та інших важливих цілях противника.