Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 ноября, сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Вместо Дмитрия Гереги, занимавшего эту должность более двух лет, назначен бригадный генерал Дмитрий Ткаченко. Соответствующие указы о кадровых изменениях глава государства подписал в один день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указы президента Украины № 1143/2026 и № 1144/2026.

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Кадровые изменения в ВСУ

Согласно указу, Владимир Зеленский освободил Дмитрия Герегу от должности командующего Силами поддержки ВСУ и другим указом назначил на его место Дмитрия Ткаченко. Причины кадровых перестановок в указах президента не указаны.

"Назначить Ткаченко Дмитрия Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

Что известно о командующих

Дмитрий Ткаченко занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил ВСУ. 6 декабря 2025 года Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. Его предшественник Дмитрий Герега впервые возглавил Силы поддержки еще в августе 2021 года. В марте 2024 года президент освободил его от этой должности, назначив вместо него Александра Яковца. Однако уже 9 мая того же года Дмитрий Герега вернулся к руководству Силами поддержки.

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Задачи Сил поддержки

Силы поддержки являются отдельным родом войск ВСУ, который объединяет инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, подразделения геопространственной поддержки, гидрометеорологическую и кинологическую службы. Военнослужащие инженерных подразделений сооружают оборонительные укрепления, разминируют территории и обеспечивают передвижение военной техники. Специалисты геопространственной поддержки предоставляют подразделениям топографические карты и информацию о местности, необходимую для планирования боевых операций. Гидрометеорологическая служба готовит прогнозы погоды для нужд авиации, артиллерии и других воинских подразделений. Кинологи со служебными собаками задействованы в охране военных объектов и поиске взрывоопасных предметов.

Ранее Владимир Зеленский назначил военного хирурга Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами ВСУ. Решение президент принял совместно с главнокомандующим Вооруженными силами Украины. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, новый командующий пользуется авторитетом среди военнослужащих и доверием волонтеров.

Кадровые изменения произошли и в Сухопутных войсках ВСУ, которые возглавил бригадный генерал Святослав Заиц. Он начал военную карьеру в 2006 году в рядах Десантно-штурмовых войск. После начала российского вторжения в 2014 году командовал разведывательной ротой, а в апреле 2026 года возглавил 20-й армейский корпус.

Также Владимир Зеленский в августе сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко на эту должность назначили полковника Юрия Погрібного. Ранее он был заместителем командира 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2020 года занимал руководящие должности в сфере военной логистики и обеспечения. До официального назначения полковник временно исполнял обязанности командующего.