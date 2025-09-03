Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з лідерами формату NB8 — фоторепортаж

Зеленський зустрівся з лідерами формату NB8 — фоторепортаж

Дата публікації: 3 вересня 2025 15:35
Зеленський в Данії — президент зустрівся з лідерами формату NB8
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня прибув в Данію. Там він вже зустрівся з лідерами держав Північної Європи і Балтії у форматі NB8 (Nordic-Baltic 8).

Як українського лідера вітали в Данії — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8 

У Данії президент Зеленський зустрівся з лідерами формату NB8.

Зеленський в Данії
Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8. Фото: Новини.LIVE
Візит Зеленського в Данію
Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8. Фото: Новини.LIVE
Зустріч з лідерами формату NB8
Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8. Фото: Новини.LIVE
Зеленський в Данії 3 вересня
Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8. Фото: Новини.LIVE
Зеленський в Данії 3 вересня
Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8. Фото: Новини.LIVE

Зустрічала українського лідера прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, із якою він проведе двосторонню зустріч.

Зеленський в Данії 3 вересня
Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський в Данії. Фото: Новини.LIVE
Зеленський в Данії 3 вересня
Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський в Данії. Фото: Новини.LIVE
Зеленський в Данії 3 вересня
Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський в Данії. Фото: Новини.LIVE

Раніше президент України розповідав, що говоритиме в Данії лідерами про посилення тиску на Росію та анонсував "відчутне посилення" для нашої країни. 

Зазначимо, що Nordic-Baltic Eight (NB8) — регіональний формат співробітництва, до якого входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія.

Нагадаємо, раніше в ОПУ розповіли, що Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС. Вони обговорять гарантії безпеки для України.

Крім того, про наміри зустрітися з українським президентом заявив Роберт Фіцо. Це може статися у п’ятницю, 5 вересня.

Володимир Зеленський переговори Данія війна в Україні лідер
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
