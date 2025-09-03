Зеленський в Данії — президент зустрівся з лідерами формату NB8

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня прибув в Данію. Там він вже зустрівся з лідерами держав Північної Європи і Балтії у форматі NB8 (Nordic-Baltic 8).

Як українського лідера вітали в Данії — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8

У Данії президент Зеленський зустрівся з лідерами формату NB8.

Зустріч Зеленського з лідерами формату NB8. Фото: Новини.LIVE

Зустрічала українського лідера прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, із якою він проведе двосторонню зустріч.

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський в Данії. Фото: Новини.LIVE

Раніше президент України розповідав, що говоритиме в Данії лідерами про посилення тиску на Росію та анонсував "відчутне посилення" для нашої країни.

Зазначимо, що Nordic-Baltic Eight (NB8) — регіональний формат співробітництва, до якого входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія.

Нагадаємо, раніше в ОПУ розповіли, що Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС. Вони обговорять гарантії безпеки для України.

Крім того, про наміри зустрітися з українським президентом заявив Роберт Фіцо. Це може статися у п’ятницю, 5 вересня.