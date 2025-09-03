Зеленский в Дании — президент встретился с лидерами формата NB8

Зеленский встретился с лидерами формата NB8 — фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября прибыл в Данию. Там он уже встретился с лидерами государств Северной Европы и Балтии в формате NB8 (Nordic-Baltic 8).
Как украинского лидера приветствовали в Дании — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Встреча Зеленского с лидерами формата NB8
В Дании президент Зеленский встретился с лидерами формата NB8.
Встречала украинского лидера премьер Дании Метте Фредериксен, с которой он проведет двустороннюю встречу.
Ранее президент Украины рассказывал, что будет говорить в Дании с лидерами об усилении давления на Россию и анонсировал "ощутимое усиление" для нашей страны.
Отметим, что Nordic-Baltic Eight (NB8) — региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония.
Напомним, ранее в ОПУ рассказали, что Зеленский встретится с лидерами ЕС. Они обсудят гарантии безопасности для Украины.
Кроме того, о намерениях встретиться с украинским президентом заявил Роберт Фицо. Это может произойти в пятницу, 5 сентября.
Читайте Новини.LIVE!