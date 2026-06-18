Які питання обговорили під час зустрічі 18 червня 2026 року Зеленський і Фіцо

Володимир Зеленський і Роберт Фіцо. Фото: Офіс президента України

У четвер, 18 червня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Політики обговорили про євроінтеграцію та взаємовигідну енергетичну співпрацю. Також йшлося про підсумку саміту G7, який відбувся в Евіані.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

Зустріч президента України з головою уряду Словаччини

"Розповів про дипломатичні зусилля заради миру. Говорили й про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій", — зазначив Володимир Зеленський.

Також він подякував Словаччині за те, що та підтримує європейську інтеграцію України та відкрила перший переговорний кластер.

"Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом", — додав український лідер.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського повідомляв, що Україна та Німеччина підписали оборонну угоду. Ця домовленність передбачає поєднання технологій. Більшість російських дронів українська ППО збиває, а от балістика залишається проблемою, яка потребує вирішення.

Також Новини.LIVE з посиланням на на аудіокоментар голови держави писав, що Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему. До того Зеленський сподівається, що Україна найближчим часом відкриє всі переговорні кластери на шляху до членства в ЄС. Загалом їх шість.