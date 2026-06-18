Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із Фіцо: говорили про євроінтеграцію

Зеленський зустрівся із Фіцо: говорили про євроінтеграцію

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 23:32
Які питання обговорили під час зустрічі 18 червня 2026 року Зеленський і Фіцо
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо. Фото: Офіс президента України

У четвер, 18 червня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Політики обговорили про євроінтеграцію та взаємовигідну енергетичну співпрацю. Також йшлося про підсумку саміту G7, який відбувся в Евіані.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

Зустріч президента України з головою уряду Словаччини

"Розповів про дипломатичні зусилля заради миру. Говорили й про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій", — зазначив Володимир Зеленський. 

Також він подякував Словаччині за те, що та підтримує європейську інтеграцію України та відкрила перший переговорний кластер.

"Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом", — додав український лідер. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського повідомляв, що Україна та Німеччина підписали оборонну угоду. Ця домовленність передбачає поєднання технологій. Більшість російських дронів українська ППО збиває, а от балістика залишається проблемою, яка потребує вирішення. 

Також Новини.LIVE з посиланням на на аудіокоментар голови держави писав, що Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему. До того Зеленський сподівається, що Україна найближчим часом відкриє всі переговорні кластери на шляху до членства в ЄС. Загалом їх шість.

Володимир Зеленський Роберт Фіцо зустріч
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації