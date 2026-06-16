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Головна Новини дня ЄС і Україна узгоджують наступні кроки євроінтеграції

ЄС і Україна узгоджують наступні кроки євроінтеграції

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 22:51
ЄС і Україна узгоджують наступні кроки євроінтеграції
Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта. Фото: president.gov.ua

Президент України провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили подальші кроки європейської інтеграції України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Володимира Зеленського.

Що Україна та ЄС обговорили щодо євроінтеграції, фінансової допомоги та санкцій проти РФ

Українська сторона подякувала Європейському Союзу за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Наголошується на важливості продовження прогресу в переговорному процесі та переходу до відкриття наступних п’яти кластерів.

Окремо сторони приділили увагу фінансовій підтримці України, зокрема реалізації погодженого пакета допомоги та підготовці до отримання першого траншу.

Також обговорювалися питання посилення санкційного тиску на Росію, дипломатичні зусилля для досягнення миру, зміцнення протиповітряної оборони України та формування довгострокових гарантій безпеки.

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Україна наголошує, що продовжує рух до членства в ЄС і розраховує на подальшу підтримку європейських партнерів.

Новини.LIVE повідомляли, що відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу є важливим етапом євроінтеграційного процесу. Це також підтверджує незмінність і незворотність європейського курсу обох держав.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 15 червня, Україна відкрила перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Водночас повноправне членство в ЄС може бути досягнуте лише через кілька років.

Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Антоніу Кошта
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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