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Главная Новости дня ЕС и Украина согласовывают дальнейшие шаги по евроинтеграции

ЕС и Украина согласовывают дальнейшие шаги по евроинтеграции

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 22:51
ЕС и Украина согласовывают дальнейшие шаги по евроинтеграции
Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта. Фото: president.gov.ua

Президент Украины провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие шаги по европейской интеграции Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что Украина и ЕС обсудили по поводу евроинтеграции, финансовой помощи и санкций против РФ

Украинская сторона поблагодарила Европейский Союз за открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Подчеркивается важность продолжения прогресса в переговорном процессе и перехода к открытию следующих пяти кластеров.

Отдельно стороны уделили внимание финансовой поддержке Украины, в частности реализации согласованного пакета помощи и подготовке к получению первого транша.

Также обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию, дипломатические усилия по достижению мира, укрепление противовоздушной обороны Украины и формирование долгосрочных гарантий безопасности.

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Украина подчеркивает, что продолжает движение к членству в ЕС и рассчитывает на дальнейшую поддержку европейских партнеров.

Новини.LIVE сообщали, что открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз является важным этапом евроинтеграционного процесса. Это также подтверждает неизменность и необратимость европейского курса обоих государств.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 15 июня, Украина открыла первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в Европейский Союз. В то же время полноправное членство в ЕС может быть достигнуто лишь через несколько лет.

Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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