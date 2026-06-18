Какие вопросы обсудили на встрече 18 июня 2026 года Зеленский и Фицо

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Фото: Офис президента Украины

В четверг, 18 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики говорили о евроинтеграции и взаимовыгодном сотрудничестве в энергетической сфере. Также речь шла об итогах саммита G7, который состоялся в Эвиане.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

Встреча президента Украины с главой правительства Словакии

"Рассказал о дипломатических усилиях во имя мира. Говорили и о проведении очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций", — отметил Владимир Зеленский.

Также он поблагодарил Словакию за то, что та поддерживает европейскую интеграцию Украины и открыла первый переговорный кластер.

"Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время", — добавил украинский лидер.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского сообщал, что Украина и Германия подписали оборонное соглашение. Это договоренность предусматривает объединение технологий. Большинство российских дронов украинская ПВО сбивает, а вот баллистика остается проблемой, требующей решения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на аудиокомментарий главы государства писал, что Украина и ЕС создадут Европейскую антибаллистическую систему. Кроме того, Зеленский надеется, что Украина в ближайшее время откроет все переговорные кластеры на пути к членству в ЕС. В общей сложности их шесть.