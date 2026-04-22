Україна
Зеленський зустрінеться з Путіним будь-де, крім РФ та Білорусі: МЗС

Зеленський зустрінеться з Путіним будь-де, крім РФ та Білорусі: МЗС

Дата публікації: 22 квітня 2026 14:56
Зеленський зустрінеться з Путіним будь-де, крім РФ та Білорусі: МЗС
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. Це може статися у будь-якій країні, окрім Росії та Білорусі.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Сибіги, яку він зробив у середу, 22 квітня, під час спілкування із журналістами.

Сибіга про можливу зустріч Зеленського з Путіним

Міністр закордонних справ у коментарі журналістам повідомив, що Україна готова до зустрічі Зеленського з Путіним. Задля організації розмови вже зверталася до Туреччини та інших країн.

"Ми попросили про це (Організацію зустрічі на рівні лідерів. — Ред.) Туреччину, ми попросили ще певні столиці. Ми до турків адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", — зазначив Сибіга.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов зробив заяву щодо можливої зустрічі Зеленського з Путіним. Він переконаний, що саме їхня розмова поставить крапку у війні. Буданов запевнив, що така зустріч точно відбудеться.

Також ми писали про те, що глава держави анонсував посилення роботи з партнерами стосовно гарантій безпеки та перемовин. За словами Зеленського, триває координація дій як зі США, так і з європейськими державами на різних рівнях. На тлі цього очікуються нові домовленості.

Додамо, що Президент України також висловився щодо можливого виходу з Донбасу. За його словами, такий крок буде безвідповідальним. Крім того, він зазначив, що наразі партнери не надають гарантій, які б точно убезпечили Україну від повторного нападу Росії. 

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
