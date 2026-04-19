Україна звернулася до Туреччини задля зустрічі Зеленського з Путіним

Глава МЗС Андрій Сибіга.

Україна ініціювала зустріч Президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Задля цього звернулися до Туреччини.

Главу МЗС Андрія Сибігу цитує Ukrinform.

Сибіга про зустріч Зеленського з Путіним

За словами Сибіги, Туреччина має змогу робити безпрецедентні унікальні досягнення в дипломатії. Зокрема, ця країна може відіграти значну роль у процесі переговорів між Україною та РФ.

"Це я навіть не роблю комплімент. Я тут працював послом. Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні", — зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що досягнення Туреччини у дипломатії варто взяти до уваги. Україні, за його словами, потрібно використовувати цей потенціал. Крім того, Стамбул зацікавлений у закінченні російської агресії.

"Ми звернулися до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні Президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції", — зазначив Сибіга.

