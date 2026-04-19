Украина обратилась к Турции для встречи Зеленского с Путиным

Украина инициировала встречу Президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого обратились к Турции.

По словам Сибиги, Турция имеет возможность делать беспрецедентные уникальные достижения в дипломатии. В частности, эта страна может сыграть значительную роль в процессе переговоров между Украиной и РФ.

"Это я даже не делаю комплимент. Я здесь работал послом. Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны", — отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что достижения Турции в дипломатии стоит принять во внимание. Украине, по его словам, нужно использовать этот потенциал. Кроме того, Стамбул заинтересован в окончании российской агрессии.

"Мы обратились к Турции, рассмотреть возможность организации встречи на уровне Президента Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения", — отметил Сибига.

