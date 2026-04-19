МИД: Украина обратилась к Турции для встречи Зеленского с Путиным

МИД: Украина обратилась к Турции для встречи Зеленского с Путиным

Дата публикации 19 апреля 2026 17:08
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Украина инициировала встречу Президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого обратились к Турции.

Главу МИД Андрея Сибигу цитирует Ukrinform, передает Новини.LIVE.

Сибига о встрече Зеленского с Путиным

По словам Сибиги, Турция имеет возможность делать беспрецедентные уникальные достижения в дипломатии. В частности, эта страна может сыграть значительную роль в процессе переговоров между Украиной и РФ.

"Это я даже не делаю комплимент. Я здесь работал послом. Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны", — отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что достижения Турции в дипломатии стоит принять во внимание. Украине, по его словам, нужно использовать этот потенциал. Кроме того, Стамбул заинтересован в окончании российской агрессии.

"Мы обратились к Турции, рассмотреть возможность организации встречи на уровне Президента Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения", — отметил Сибига.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил о готовности Киева к встрече двух лидеров. По его словам, речь идет о личном общении между Зеленским и Путиным, при участии президентов Эрдогана и Трампа.

Также мы писали о том, что руководитель ОП сделал заявление переговоры по завершению войны. Кирилл Буданов убежден, что для завершения войны необходимо провести личную встречу лидеров.

Владимир Зеленский владимир путин Андрей Сибига
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
