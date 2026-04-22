Зеленский встретится с Путиным где угодно, кроме РФ и Беларуси: МИД

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным. Это может произойти в любой стране, кроме России и Беларуси.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Сибиги, которое он сделал в среду, 22 апреля, во время общения с журналистами.

Сибига о возможной встрече Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел в комментарии журналистам сообщил, что Украина готова к встрече Зеленского с Путиным. Для организации разговора уже обращалась в Турцию и другие страны.

"Мы попросили об этом (Организации встречи на уровне лидеров. — Ред.) Турцию, мы попросили еще определенные столицы. Мы к туркам адресно обратились. Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно", — отметил Сибига.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сделал заявление относительно возможной встречи Зеленского с Путиным. Он убежден, что именно их разговор поставит точку в войне. Буданов заверил, что такая встреча точно состоится.

Читайте также:

Также мы писали о том, что глава государства анонсировал усиление работы с партнерами относительно гарантий безопасности и переговоров. По словам Зеленского, продолжается координация действий как с США, так и с европейскими государствами на разных уровнях. На фоне этого ожидаются новые договоренности.

Добавим, что Президент Украины также высказался относительно возможного выхода из Донбасса. По его словам, такой шаг будет безответственным. Кроме того, он отметил, что сейчас партнеры не предоставляют гарантий, которые бы точно обезопасили Украину от повторного нападения России.