Дрес-код під час війни: чому Зеленський змінив костюм

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у серпні 2025 року. Фото: Офіс Президента України

Перехід Володимира Зеленського від стилю мілітарі до чорного костюма пов'язаний зі зміною риторики України від війни до дипломатії. Зокрема після критики з боку Дональда Трампа та журналіста Брайана Глена президент України вирішив відмовитися від звичного мілітарі-одягу, який він тоді регулярно носив. Натомість глава держави прийшов на зустріч у Білому домі 18 серпня 2025 року в іншому одязі.

Про це в ефірі Новини.LIVE ексклюзивно розповіла президентка Etiquette School Наталія Адаменко.

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Зеленський змінив стиль одягу після жорсткої критики з боку Дональда Трампа

Наталія Адаменко наголосила, що це вбрання не є класичним цивільним одягом, а скоріше міксом мілітарі та ділового стилю.

"І дивіться, коли це сталося, це сталося тоді, коли Зеленський став більше говорити про мир, про нашу перемогу можливо, тому що перші роки і минулого року ми говорили тільки про війну, війну, війну", — пояснила Адаменко ведучим Олександру Саюну та Аліні Гирюшті.

Володимир Зеленський та його вбрання у мілітарі-стилі, яке він одягнув в США 28 лютого. Фото: ОПУ

"А потім почалось щось, що тепер ми чуємо більше про дипломатичні зусилля, про наші перемоги на фронті, більше про мир і Зеленський почав одягати новий костюм", — додала гостя ефіру.

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Цьому кроку передувала хвиля критики з боку американських консерваторів щодо гардероба лідера воюючої країни. Зокрема, 28 лютого минулого року журналіст Брайан Глен відкрито висловив невдоволення тим, що Зеленський від початку повномасштабного вторгнення носить речі військового крою із зображенням тризуба.

Згодом питання зовнішнього вигляду перетворилося на конфлікт та дискусію про повагу між Дональдом Трампом та президентом України. Оцінюючи такі закиди від стратегічних партнерів, Наталія Адаменко підкреслила, що у дипломатії деталі часто важать більше за слова чи вчинки, адже етикет є своєрідним одягом міжнародних стосунків.

Водночас експертка жорстко засудила публічні випади Дональда Трампа щодо українського колеги. За її словами, американський політик продемонстрував брак виховання, адже правила етикету суворо забороняють критикувати людину в присутності третіх осіб.

"Те, що зробив Трамп тоді, це було порушенням не тільки дипломатичного протоколу, це було взагалі порушенням етикету", — зазначила спеціалістка. Вона нагадала, що звичний кежуал-мілітарі Зеленського є не просто стилем, а обіцянкою зняти військову форму лише після досягнення миру та перемоги України.

Водночас президентка Etiquette School відкинула припущення, що перехід до більш стриманого чорного костюма був спробою догодити непередбачуваному Трампу. Вона впевнена, що лідер республіканців за бажання завжди знайде привід для словесних шпильок, які Зеленський, утім, досить вдало відбиває. Захищаючи дрес-код глави української держави, Адаменко наголосила, що дипломатичний протокол не є догмою.

"Тобто я завжди і не вперше сьогодні захищаю дрескод Зеленського, тим більше, що етикети, протокол — це дуже живий організм і він дуже швидко і органічно реагує на будь-які зміни, які відбуваються за нашим віконцем", — резюмувала експертка.

Нещодавно, як повідомляли Новини.LIVE, американський президент Дональд Трамп надіслав вітання українцям із нагоди 35-річчя Незалежності. У тексті він відзначив незламність суспільства, міцні партнерські зв'язки між країнами та закликавши скористатися поточним моментом для встановлення стійкого миру.

Тим часом Володимир Зеленський уникнув прямої відповіді на питання про ймовірну участь бійців ЗСУ в захисті союзників по НАТО в разі російського нападу, нагадавши про відсутність членства України в блоці, де діє принцип взаємодопомоги. Водночас він запевнив, що наша держава готова ділитися з Альянсом унікальними воєнними технологіями та бойовим досвідом.