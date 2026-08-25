Зеленський пояснив, чи захищатимуть ЗСУ країни НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський не дав прямої відповіді щодо можливого відправлення українських військових на захист країн НАТО у разі агресії Росії. Він наголосив, що Україна наразі не є членом Альянсу, тоді як країни НАТО мають зобов’язання щодо колективної оборони. Водночас глава держави заявив про готовність України ділитися з країнами НАТО бойовим досвідом і технологіями.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами разом із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок, 25 серпня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про можливу участь ЗСУ у захисті країн НАТО

Під час розмови журналісти запитали, чи може Україна відправити своїх військових на захист Естонії у разі можливої агресії з боку Росії. Зеленський не дав прямої ствердної відповіді, натомість звернув увагу на те, що Естонія є членом НАТО, а Україна наразі не входить до Альянсу.

Президент зазначив, що в разі загрози країні-члену НАТО її мають захищати інші союзники. За його словами, в Альянсі є понад 30 держав, які мають одночасно захищати будь-яку країну, що є його членом.

Відповідаючи на запитання про можливу участь українських військових, Зеленський пояснив позицію України та наголосив на важливості членства в Альянсі. Він також зазначив, що вступ України до НАТО був би вигідним і для нинішніх членів організації, оскільки українська армія могла б посилити спільну оборону.

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"Що стосується наших військових, Україна не в НАТО, Естонія в НАТО. Згідно, якщо вірити в силу НАТО, то в Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, у вас є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником в НАТО.

І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн, я думаю, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією, і для Росії це небезпечно. А поки ми не в НАТО — ми не в НАТО", — сказав український лідер.

Україна готова ділитися бойовим досвідом

Водночас Зеленський наголосив, що досвід ЗСУ у веденні сучасної війни та українські технології можуть посилити спроможності НАТО. Україна, за його словами, готова ділитися цими напрацюваннями з країнами Альянсу.

Зокрема, йдеться про співпрацю в межах ініціативи Drone Deal. Україна готова навчати фахівців і передавати навички своїх операторів безпілотників, а також допомагати партнерам в управлінні наявними системами захисту неба та радіоелектронної боротьби.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі прямої загрози розширення агресії РФ на країни Балтії чи Північної Європи немає. Водночас він наголосив, що Росія вже веде гібридну війну по всій Європі. Міхал закликав НАТО та європейські країни посилювати оборону й інвестувати в українські технології та оборонну промисловість.

Новини.LIVE також писали, що Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що у жовтні Україну відвідає Військовий комітет НАТО. Під час розмови з його головою Джузеппе Каво Драгоне він обговорив ситуацію на фронті, удари на великі відстані, роботизацію та посилення ППО. Драпатий також наголосив, що Україна ділиться з союзниками унікальним бойовим досвідом, а НАТО продовжить військову підтримку України.