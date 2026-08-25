Зеленский объяснил, будут ли ВСУ защищать страны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский не дал прямого ответа относительно возможного направления украинских военных на защиту стран НАТО в случае агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Украина в настоящее время не является членом Альянса, тогда как страны НАТО имеют обязательства по коллективной обороне. В то же время глава государства заявил о готовности Украины делиться со странами НАТО боевым опытом и технологиями.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник, 25 августа, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о возможном участии ВСУ в защите стран НАТО

Во время беседы журналисты спросили, может ли Украина отправить своих военных на защиту Эстонии в случае возможной агрессии со стороны России. Зеленский не дал прямого утвердительного ответа, зато обратил внимание на то, что Эстония является членом НАТО, а Украина пока не входит в Альянс.

Президент отметил, что в случае угрозы стране-члену НАТО её должны защищать другие союзники. По его словам, в Альянсе более 30 государств, которые должны одновременно защищать любую страну, являющуюся его членом.

Отвечая на вопрос о возможном участии украинских военных, Зеленский разъяснил позицию Украины и подчеркнул важность членства в Альянсе. Он также отметил, что вступление Украины в НАТО было бы выгодно и для нынешних членов организации, поскольку украинская армия могла бы усилить совместную оборону.

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"Что касается наших военных, Украина не в НАТО, а Эстония — в НАТО. Согласен, если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, у вас есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником в НАТО.

И если честно, если Украина войдет в НАТО, то это выгодно для всех стран, я думаю, которые уже в НАТО, потому что у других стран будет меньше рисков, что Россия начнет агрессию против другой страны НАТО, ведь в НАТО есть страна с сильной армией, и для России это опасно. А пока мы не в НАТО — мы не в НАТО", — сказал украинский лидер.

Украина готова делиться боевым опытом

В то же время Зеленский подчеркнул, что опыт ВСУ в ведении современной войны и украинские технологии могут укрепить потенциал НАТО. Украина, по его словам, готова делиться этими наработками со странами Альянса.

В частности, речь идет о сотрудничестве в рамках инициативы Drone Deal. Украина готова обучать специалистов и передавать навыки своих операторов беспилотников, а также помогать партнерам в управлении имеющимися системами защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

Новини.LIVE сообщали, что премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что на данный момент прямой угрозы распространения агрессии РФ на страны Балтии или Северной Европы нет. В то же время он подчеркнул, что Россия уже ведет гибридную войну по всей Европе. Михал призвал НАТО и европейские страны усиливать оборону и инвестировать в украинские технологии и оборонную промышленность.

Новини.LIVE также сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что в октябре Украину посетит Военный комитет НАТО. Во время беседы с его председателем Джузеппе Каво Драгоне он обсудил ситуацию на фронте, удары на большие расстояния, роботизацию и усиление ПВО. Драпатый также подчеркнул, что Украина делится с союзниками уникальным боевым опытом, а НАТО продолжит военную поддержку Украины.