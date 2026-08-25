Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мы не в НАТО: Зеленский о военной помощи Альянсу со стороны ВСУ

Мы не в НАТО: Зеленский о военной помощи Альянсу со стороны ВСУ

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 17:40
Зеленский объяснил, будут ли ВСУ защищать страны НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский не дал прямого ответа относительно возможного направления украинских военных на защиту стран НАТО в случае агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Украина в настоящее время не является членом Альянса, тогда как страны НАТО имеют обязательства по коллективной обороне. В то же время глава государства заявил о готовности Украины делиться со странами НАТО боевым опытом и технологиями.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник, 25 августа, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский о возможном участии ВСУ в защите стран НАТО

Во время беседы журналисты спросили, может ли Украина отправить своих военных на защиту Эстонии в случае возможной агрессии со стороны России. Зеленский не дал прямого утвердительного ответа, зато обратил внимание на то, что Эстония является членом НАТО, а Украина пока не входит в Альянс.

Президент отметил, что в случае угрозы стране-члену НАТО её должны защищать другие союзники. По его словам, в Альянсе более 30 государств, которые должны одновременно защищать любую страну, являющуюся его членом.

Отвечая на вопрос о возможном участии украинских военных, Зеленский разъяснил позицию Украины и подчеркнул важность членства в Альянсе. Он также отметил, что вступление Украины в НАТО было бы выгодно и для нынешних членов организации, поскольку украинская армия могла бы усилить совместную оборону.

Читайте также:

"Что касается наших военных, Украина не в НАТО, а Эстония — в НАТО. Согласен, если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, у вас есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником в НАТО.

И если честно, если Украина войдет в НАТО, то это выгодно для всех стран, я думаю, которые уже в НАТО, потому что у других стран будет меньше рисков, что Россия начнет агрессию против другой страны НАТО, ведь в НАТО есть страна с сильной армией, и для России это опасно. А пока мы не в НАТО — мы не в НАТО", — сказал украинский лидер.

Украина готова делиться боевым опытом

В то же время Зеленский подчеркнул, что опыт ВСУ в ведении современной войны и украинские технологии могут укрепить потенциал НАТО. Украина, по его словам, готова делиться этими наработками со странами Альянса.

В частности, речь идет о сотрудничестве в рамках инициативы Drone Deal. Украина готова обучать специалистов и передавать навыки своих операторов беспилотников, а также помогать партнерам в управлении имеющимися системами защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

Новини.LIVE сообщали, что премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что на данный момент прямой угрозы распространения агрессии РФ на страны Балтии или Северной Европы нет. В то же время он подчеркнул, что Россия уже ведет гибридную войну по всей Европе. Михал призвал НАТО и европейские страны усиливать оборону и инвестировать в украинские технологии и оборонную промышленность.

Новини.LIVE также сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что в октябре Украину посетит Военный комитет НАТО. Во время беседы с его председателем Джузеппе Каво Драгоне он обсудил ситуацию на фронте, удары на большие расстояния, роботизацию и усиление ПВО. Драпатый также подчеркнул, что Украина делится с союзниками уникальным боевым опытом, а НАТО продолжит военную поддержку Украины.

Владимир Зеленский НАТО ВСУ Эстония Альянс Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации