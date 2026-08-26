Дресс-код во время войны: почему Зеленский сменил костюм

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в августе 2025 года. Фото: Офис Президента Украины

Переход Владимира Зеленского от стиля «милитари» к черному костюму связан со сменой риторики Украины: от войны к дипломатии. В частности, после критики со стороны Дональда Трампа и журналиста Брайана Глена президент Украины решил отказаться от привычной военной формы, которую он тогда регулярно носил. Вместо этого глава государства пришел на встречу в Белом доме 18 августа 2025 года в другой одежде.

Об этом в эфире Новини.LIVE эксклюзивно рассказала президент Etiquette School Наталья Адаменко.

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Зеленский изменил стиль одежды после жесткой критики со стороны Дональда Трампа

Наталья Адаменко подчеркнула, что этот наряд не является классической гражданской одеждой, а скорее смесью милитари и делового стиля.

"И посмотрите, когда это произошло, это произошло тогда, когда Зеленский стал больше говорить о мире, о нашей победе, возможно, потому что в первые годы и в прошлом году мы говорили только о войне, войне, войне", — пояснила Адаменко ведущим Александру Саюну и Алине Гирюще.

Владимир Зеленский и его наряд в стиле милитари, который он надел в США 28 февраля. Фото: ОПУ

"А потом началось что-то такое, что теперь мы слышим больше о дипломатических усилиях, о наших победах на фронте, больше о мире, и Зеленский начал надевать новый костюм", — добавила гостья эфира.

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Этому шагу предшествовала волна критики со стороны американских консерваторов в отношении гардероба лидера воюющей страны. В частности, 28 февраля прошлого года журналист Брайан Глен открыто выразил недовольство тем, что Зеленский с начала полномасштабного вторжения носит одежду военного покроя с изображением трезубца.

Впоследствии вопрос внешнего вида перерос в конфликт и дискуссию об уважении между Дональдом Трампом и президентом Украины. Оценивая такие упреки со стороны стратегических партнеров, Наталья Адаменко подчеркнула, что в дипломатии детали часто имеют большее значение, чем слова или поступки, ведь этикет — это своеобразная одежда международных отношений.

В то же время эксперт резко осудила публичные выпады Дональда Трампа в адрес украинского коллеги. По её словам, американский политик продемонстрировал недостаток воспитания, ведь правила этикета строго запрещают критиковать человека в присутствии третьих лиц.

"То, что сделал Трамп тогда, было нарушением не только дипломатического протокола, это было вообще нарушением этикета", — отметила специалистка. Она напомнила, что привычный кежуал-милитари Зеленского — это не просто стиль, а обещание снять военную форму только после достижения мира и победы Украины.

В то же время президент Etiquette School отвергла предположение, что переход к более сдержанному черному костюму был попыткой угодить непредсказуемому Трампу. Она уверена, что лидер республиканцев, если захочет, всегда найдет повод для словесных колкостей, которые Зеленский, впрочем, довольно удачно парирует. Защищая дресс-код главы украинского государства, Адаменко подчеркнула, что дипломатический протокол не является догмой.

"То есть я всегда, и не впервые сегодня, защищаю дресс-код Зеленского, тем более что этикет и протокол — это очень живой организм, который очень быстро и органично реагирует на любые изменения, происходящие за нашим окошком", — резюмировала эксперт.

Недавно, как сообщали Новини.LIVE, американский президент Дональд Трамп направил поздравления украинцам по случаю 35-летия Независимости. В тексте он отметил несокрушимость общества, прочные партнерские связи между странами и призвал воспользоваться текущим моментом для установления устойчивого мира.

Между тем Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном участии бойцов ВСУ в защите союзников по НАТО в случае российского нападения, напомнив об отсутствии членства Украины в блоке, где действует принцип взаимопомощи. В то же время он заверил, что наше государство готово делиться с Альянсом уникальными военными технологиями и боевым опытом.