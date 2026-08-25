Трамп привітав Україну з Днем Незалежності та закликав до миру

Дональд Трамп. Фото: Facebook/Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп привітав Україну та українців із 35-ю річницею Незалежності. У своєму листі американський лідер відзначив стійкість українського народу, наголосив на міцних відносинах між державами та закликав використати нинішній момент для досягнення тривалого миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши лист Трампа, передає Новини.LIVE.

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Трамп привітав українців із 35-ю річницею Незалежності

Американський лідер нагадав, що цього року Україна та США відзначають 35 років дипломатичних відносин. Він також наголосив на мужності українців та їхній ролі у розбудові держави.

"Від імені Американського народу вітаю Вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня — це день, коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, що ґрунтується на 35 роках дипломатичних відносин, — зв’язок, який лише зміцнився з моменту здобуття Україною незалежності", — йдеться у листі.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Трамп зазначив, що США захоплюються стійкістю українців і вшановують жертви, яких країна зазнала через війну. Водночас він запевнив у підтримці суверенного та процвітаючого майбутнього України. Окремо президент США закликав скористатися нинішньою ситуацією для завершення війни та встановлення довготривалого миру.

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"Скористаймося цим моментом, щоб завершити конфлікт і побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь", — написав Трамп.

Володимир Зеленський подякував американському президенту та народу США за привітання і підтримку. Лист із Білого дому глава держави порівняв із роботою української протиповітряної оборони.

"Ці слова, подібно до звуку пуску Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію на те, що життя вдасться захистити від жорстоких атак Росії, а достойного миру вдасться досягти", — написав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна терміново шукає додаткове фінансування для потреб армії до кінця 2026 року. За його словами, державі необхідно близько 20 мільярдів доларів. Серед можливих джерел коштів глава держави назвав заморожені російські активи, які можуть бути використані для підтримки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп заявив, що його попередник Джо Байден значно скоротив американські запаси озброєння через масштабні поставки військової допомоги Україні. За словами Трампа, за час президентства Байдена Києву передали зброю на близько 300 мільярдів доларів.