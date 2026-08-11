Трамп критикує Байдена через передачу озброєння українській армії

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в спустошенні американських арсеналів, оскільки він передав Україні військової допомоги на 300 мільярдів доларів. За його словами, Європейський Союз наразі самостійно купує озброєння для ЗСУ за повну вартість, адже Штати припинили безоплатні поставки.

Про це повідомляє Real America's Voice з посиланням на виступ Дональда Трампа, передає Новини.LIVE.

Запаси озброєння США

Трамп заявив, що наразі у США немає проблем із боєприпасами оскільки їх виробництво суттєво наростили. Водночас він висловив обурення обсягами допомоги Україні, наданої за попередньої адміністрації.

"Він віддав їм усе. Вони ніколи про це не згадують. Їм ніколи не подобається про це згадувати", — каже Трамп про Байдена та його допомогу Україні

ЄС купує у США зброю для Збройних сил України за повну вартість.

Читайте також:

"У них є гроші, і вони платять за найвищою ціною. Вони платять повну вартість. Я не хочу говорити "за найвищою ціною", тому що, знаєте, я не прагну встановлювати найвищу ціну", — додав лідер Штатів.

Як писали Новини.LIVE, Трамп дав зрозуміти, що США можуть не передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot. Водночас він заявив про певні зрушення у процесі пошуку шляхів до мирного врегулювання.

Раніше Трамп запевнив, що США мають значні запаси боєприпасів, а американський оборонно-промисловий комплекс продовжує збільшувати їх виробництво. Водночас він різко відреагував на публікації ЗМІ про можливе скорочення запасів озброєння, назвавши поширення такої інформації "зрадницьким".