Трамп пригрозив в'язницею джерелам ЗМІ за заяви про дефіцит зброї у США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають значні запаси боєприпасів і продовжують активно нарощувати їх виробництво. Також він різко розкритикував повідомлення ЗМІ про нібито дефіцит озброєння, назвавши їх "зрадницькими". За словами американського лідера, осіб, які поширюють таку інформацію, можуть притягнути до відповідальності.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

Трамп назвав фейком повідомлення про нестачу американських ракет

Трамп запевнив, що країна має "величезні запаси" боєприпасів, особливо окремих їхніх видів. Він також наголосив, що оборонні компанії продовжують розширювати виробництво, а нові заводи та підприємства будуються рекордними темпами.

"США мають у своєму розпорядженні величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, великі обсяги виробляються та постачаються до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни", — написав він.

Окремо глава Білого дому відреагував на повідомлення про можливе виснаження американських арсеналів. Він назвав тих, хто поширює таку інформацію, "викривачами", заявивши, що їх розшукують, а прокуратура вимагатиме для них тривалих термінів ув'язнення.

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Передісторія

Раніше CNN із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що США нібито використали майже 80% ракет-перехоплювачів для систем THAAD, а також близько половини запасів ракет Patriot і Tomahawk під час п'ятимісячної війни з Іраном. Ці повідомлення Трамп фактично спростував, заявивши, що американські арсенали залишаються достатніми.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати доступ майже до всіх українських природних ресурсів у межах укладеної між країнами угоди. За його словами, домовленості відкривають для США широкі можливості у сфері співпраці з українськими надрами та критично важливими корисними копалинами.

Також президент США зазначив, що поки не готовий остаточно погодитися на надання Україні ліцензій для виробництва ракет до систем Patriot. Він пояснив це тим, що йдеться про надзвичайно складні та чутливі військові технології, рішення щодо яких потребує додаткового опрацювання.