Трамп пригрозил тюремным заключением источникам в СМИ за заявления о дефиците оружия в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов имеются значительные запасы боеприпасов и они продолжают активно наращивать их производство. Также он резко раскритиковал сообщения СМИ о якобы существующем дефиците вооружения, назвав их "предательскими". По словам американского лидера, лица, распространяющие такую информацию, могут быть привлечены к ответственности.

Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Трамп назвал фейком сообщение о нехватке американских ракет

Трамп заверил, что страна располагает "огромными запасами" боеприпасов, особенно отдельных их видов. Он также подчеркнул, что оборонные компании продолжают расширять производство, а новые заводы и предприятия строятся рекордными темпами.

"США располагают огромными запасами боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, при необходимости в США производятся и поставляются большие объемы. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик в истории нашей страны", — написал он.

Отдельно глава Белого дома отреагировал на сообщения о возможном истощении американских арсеналов. Он назвал тех, кто распространяет такую информацию, "информаторами", заявив, что их разыскивают, а прокуратура будет требовать для них длительных сроков заключения.

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Предыстория

Ранее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США якобы использовали почти 80% ракет-перехватчиков для систем THAAD, а также около половины запасов ракет Patriot и Tomahawk во время пятимесячной войны с Ираном. Эти сообщения Трамп фактически опроверг, заявив, что американские арсеналы остаются достаточными.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут получить доступ почти ко всем украинским природным ресурсам в рамках заключённого между странами соглашения. По его словам, эти договоренности открывают для США широкие возможности в сфере сотрудничества с украинскими недрами и критически важными полезными ископаемыми.

Также президент США отметил, что пока не готов окончательно согласиться на предоставление Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot. Он объяснил это тем, что речь идет об чрезвычайно сложных и чувствительных военных технологиях, решение по которым требует дополнительного проработки.