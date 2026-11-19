Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час пресконференції в Берліні кореспондентка Новини.LIVЕ не змогла поставити запитання через проблеми з перекладом. Представниця організаторів забрала в журналістки мікрофон, однак ситуацію помітив президент України Володимир Зеленський. Він попросив повернути мікрофон і дозволити кореспондентці продовжити.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVЕ Галина Остаповець.

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Що сталося в Берліні

У Берліні кореспондентка Галина Остаповець звернулася із запитаннями до європейських та американських представників. Також журналістка хотіла поставити запитання президенту України Володимиру Зеленському.

Однак під час спілкування виникли технічні проблеми з перекладом. Крім того, представниця організаторів забрала у Галини Остаповець мікрофон, через що вона не змогла продовжити своє звернення. Ситуацію помітив Володимир Зеленський. Президент втрутився та попросив організаторів повернути журналістці мікрофон, щоб вона могла поставити запитання.

"Здається, вас зупинили на запитанні. Якщо можете повторити його, я відповім", — сказав Зеленський.

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Таким чином президент дав кореспондентці можливість повторити запитання та отримати на нього відповідь.

Візит до Німеччини

19 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна разом з українською делегацією. Там відбувається зустріч Коаліції охочих, до якої долучилися понад 40 партнерів. Учасники обговорюють шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та її відновлення після бойових дій.

Українська делегація також порушила питання посилення протиповітряної оборони, енергетичної та фінансової підтримки. Крім того, у Зеленського заплановані двосторонні переговори з європейськими партнерами та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія протягом року відмовлялася від усіх пропозицій щодо припинення вогню. Йшлося, зокрема, про деескалацію в енергетичній сфері, Чорному морі та інших форматах перемир’я.

Також Новини.LIVЕ писали, що президент України Володимир Зеленський розповів про основні теми зустрічі Коаліції охочих, у якій беруть участь міжнародні партнери України. Сторони обговорюють подальшу фінансову, військову та дипломатичну підтримку країни.