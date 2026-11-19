Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время пресс-конференции в Берлине корреспондентка Новини.LIVE не смогла задать вопрос из-за проблем с переводом. Представительница организаторов отобрала у журналистки микрофон, однако ситуацию заметил президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил вернуть микрофон и позволить корреспондентке продолжить.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVЕ Галина Остаповец.

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Что произошло в Берлине

В Берлине корреспондентка Галина Остаповец обратилась с вопросами к европейским и американским представителям. Также журналистка хотела задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако во время общения возникли технические проблемы с переводом. Кроме того, представительница организаторов забрала у Галины Остаповец микрофон, из-за чего она не смогла продолжить свое выступление. Ситуацию заметил Владимир Зеленский. Президент вмешался и попросил организаторов вернуть журналистке микрофон, чтобы она могла задать вопрос.

"Похоже, вас прервали на вопросе. Если можете повторить его, я отвечу", — сказал Зеленский.

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Таким образом президент дал корреспондентке возможность повторить вопрос и получить на него ответ.

Визит в Германию

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин вместе с украинской делегацией. Там проходит встреча Коалиции желающих, к которой присоединились более 40 партнеров. Участники обсуждают пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины и ее возобновления после боевых действий.

Украинская делегация также планирует поднять вопрос усиления противовоздушной обороны, энергетической и финансовой поддержки. Кроме того, у Зеленского запланированы двусторонние переговоры с европейскими партнерами и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Как сообщали Новини.LIVЕ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в течение года отказывалась от всех предложений о прекращении огня. Речь шла, в частности, о деэскалации в энергетической сфере, в Черном море и других форматах перемирия.

Также Новини.LIVЕ писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основных темах встречи Коалиции желающих, в которой принимают участие международные партнеры Украины. Стороны обсуждают дальнейшую финансовую, военную и дипломатическую поддержку страны.