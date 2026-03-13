Головна Новини дня Зеленський заявив, що в Україні жива демократія

Зеленський заявив, що в Україні жива демократія

Дата публікації: 13 березня 2026 22:26
Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Володимир Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні. За його словами, демократія жива попри воєнний стан.

Про це глава держави сказав під час інтерв’ю Radio France у пʼятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Корупційні скандали в Україні

"Критика існує, і той факт, що ви про неї знаєте, свідчить про те, що демократія жива в Україні", — зазначив Зеленський.

Глава держави визнав, що під час війни права і свободи громадян можуть бути обмежені. Водночас український лідер наголосив, що ситуація в країні суттєво відрізняється від Росії, де фактично відсутня будь-яка критика влади.

"На Росії одна людина вирішує все, і всі страждають", — додав Зеленський.

Корупція в Україні — останні новини

Посадовці "Автомобільних доріг України" намагалися отримати хабар у розмірі 10 тисяч доларів за відчуження державного майна.

Нещодавно стало відомо, що на ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень. Фігурантам справи повідомили про підозру

Крім того, на розкраданні бюджетних коштів під час будівництва укриттів для літаків викрили командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та очільника Управління СБУ у Житомирській області.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
