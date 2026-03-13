Зеленский высказался о коррупции и демократии в Украине

Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу коррупционных скандалов в стране. Он отметил, что даже в условиях военного положения демократия в Украине продолжает функционировать.
Об этом глава государства сказал во время интервью Radio France в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.
Коррупционные скандалы в Украине
"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, свидетельствует о том, что демократия жива в Украине", — отметил Зеленский.
Глава государства признал, что во время войны права и свободы граждан могут быть ограничены. В то же время украинский лидер подчеркнул, что ситуация в стране существенно отличается от России, где фактически отсутствует любая критика власти.
"На России один человек решает все, и все страдают", — добавил Зеленский.
Коррупция в Украине — последние новости
Чиновники "Автомобильных дорог Украины" пытались получить взятку в размере 10 тысяч долларов за отчуждение государственного имущества.
Недавно стало известно, что на ремонте Трипольской ТЭС разворовали более 50 миллионов гривен. Фигурантам дела сообщили о подозрении
Кроме того, на хищении бюджетных средств при строительстве укрытий для самолетов разоблачили командующего логистикой Воздушных сил ВСУ и главу Управления СБУ в Житомирской области.
