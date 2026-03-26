Зеленський заявив про намагання РФ шантажувати США через Іран

Володимир Зеленський.

Москва співпрацює з Тегераном. Росіяни закликали США відмовитися від обміну розвідувальними даними з Україною, обіцяючи, що в такому разі не передаватимуть інформацію Ірану. У такий спосіб РФ намагалася шантажувати Америку.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Російський шантаж

Голова держави зазначив, що в української розвідки є беззаперечні докази співпраці РФ з Іраном.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це (шантажує США, — Ред.) і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", — заявив Зеленський.

Наразі Україна допомагає кільком країнам Перської затоки протидіяти дроновим атакам. Зокрема, йдеться про Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Голова держави сподівається, що з деякими країнами Перської затоки вдасться укласти довгострокові угоди. Завдяки такій співпраці Україна могла б отримати фінансову допомогу для виробництва безпілотників-перехоплювачів і ракети ППО.

