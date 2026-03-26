Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про намагання РФ шантажувати США через Іран

Зеленський заявив про намагання РФ шантажувати США через Іран

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 00:27
Володимир Зеленський. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Москва співпрацює з Тегераном. Росіяни закликали США відмовитися від обміну розвідувальними даними з Україною, обіцяючи, що в такому разі не передаватимуть інформацію Ірану. У такий спосіб РФ намагалася шантажувати Америку.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Російський шантаж 

Голова держави зазначив, що в української розвідки є беззаперечні докази співпраці РФ з Іраном

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це (шантажує США, — Ред.) і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", — заявив Зеленський.

Наразі Україна допомагає кільком країнам Перської затоки протидіяти дроновим атакам. Зокрема, йдеться про Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар

Голова держави сподівається, що з деякими країнами Перської затоки вдасться укласти довгострокові угоди. Завдяки такій співпраці Україна могла б отримати фінансову допомогу для виробництва безпілотників-перехоплювачів і ракети ППО.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на NewsMax повідомляв, що спецпосланець США Кіт Келлог порівняв Зеленського із Трампом. На його думку, український і американський лідери дуже схожі одне на одного. Крім того, Келлог вважає, що РФ не зможе здобути перемогу у війні проти України.

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав, що Росія прагне, аби США вийшли з переговорів. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. За його словами, Москва наполягає, аби всю територію Донеччини визнали російською.

Володимир Зеленський США Росія
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації