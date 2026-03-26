Зеленский заявил о попытке РФ шантажировать США через Иран

Дата публикации 26 марта 2026 00:27
Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Москва сотрудничает с Тегераном. Россияне призвали США отказаться от обмена разведывательными данными с Украиной, обещая, что в таком случае не будут передавать информацию Ирану. Таким образом РФ пыталась шантажировать Америку.

Об этом в интервью Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Российский шантаж

Глава государства отметил, что у украинской разведки есть неопровержимые доказательства сотрудничества РФ с Ираном.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это (шантажирует США, — Ред.) и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", — заявил Зеленский.

На данный момент Украина помогает нескольким странам Персидского залива противодействовать дроновым атакам. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Глава государства надеется, что с некоторыми странами Персидского залива удастся заключить долгосрочные соглашения. Благодаря такому сотрудничеству Украина могла бы получить финансовую помощь для производства беспилотников-перехватчиков и ракеты ПВО.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на NewsMax сообщал, что спецпосланник США Кит Келлог сравнил Зеленского с Трампом. По его мнению, украинский и американский лидеры очень похожи друг на друга. Кроме того, Келлог считает, что РФ не сможет одержать победу в войне против Украины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал, что Россия стремится, чтобы США вышли из переговоров. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. По его словам, Москва настаивает, чтобы всю территорию Донецкой области признали российской.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
