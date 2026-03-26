Зеленский заявил о попытке РФ шантажировать США через Иран

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Москва сотрудничает с Тегераном. Россияне призвали США отказаться от обмена разведывательными данными с Украиной, обещая, что в таком случае не будут передавать информацию Ирану. Таким образом РФ пыталась шантажировать Америку.

Об этом в интервью Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Российский шантаж

Глава государства отметил, что у украинской разведки есть неопровержимые доказательства сотрудничества РФ с Ираном.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это (шантажирует США, — Ред.) и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", — заявил Зеленский.

На данный момент Украина помогает нескольким странам Персидского залива противодействовать дроновым атакам. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Глава государства надеется, что с некоторыми странами Персидского залива удастся заключить долгосрочные соглашения. Благодаря такому сотрудничеству Украина могла бы получить финансовую помощь для производства беспилотников-перехватчиков и ракеты ПВО.

