Жестокий парень: Кэллог сравнил Зеленского с Трампом
Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский "очень похож на Дональда Трампа". Он убежден, что Россия не сможет победить Украину в войне.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кит Кэллог сказал в эфире телеканала NewsMax.
Заявление Келлога о Зеленском
"Зеленский — жесткий парень и очень похож на Трампа", — сказал Келлог.
Он также заявил, что Россия не способна победить в войне против Украины. По слова спецпосланника Трампа, украинцы "фактически остановили российскую военную машину".
Келлог подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость и силу, а ее народ заслуживает признания за сопротивление агрессии.
"На Россию нужно усиливать давление, чтобы заставить ее прекратить войну. А Путину нужно осознать, что он не выиграет эту войну", — подытожил бывший спецпосланник.
Как сообщает Новини.LIVE, Зеленский считает, что РФ стремится к выходу США из переговоров. Москва настаивает на признании российскими территорий Донетчины, которые сейчас находятся под контролем Украины.
Также президент заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном.
