Бывший спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский "очень похож на Дональда Трампа". Он убежден, что Россия не сможет победить Украину в войне.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кит Кэллог сказал в эфире телеканала NewsMax.

Заявление Келлога о Зеленском

"Зеленский — жесткий парень и очень похож на Трампа", — сказал Келлог.

Он также заявил, что Россия не способна победить в войне против Украины. По слова спецпосланника Трампа, украинцы "фактически остановили российскую военную машину".

Келлог подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость и силу, а ее народ заслуживает признания за сопротивление агрессии.

"На Россию нужно усиливать давление, чтобы заставить ее прекратить войну. А Путину нужно осознать, что он не выиграет эту войну", — подытожил бывший спецпосланник.

Как сообщает Новини.LIVE, Зеленский считает, что РФ стремится к выходу США из переговоров. Москва настаивает на признании российскими территорий Донетчины, которые сейчас находятся под контролем Украины.

Также президент заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном.