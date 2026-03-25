Жестокий парень: Кэллог сравнил Зеленского с Трампом

Дата публикации 25 марта 2026 22:14
Бывший спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. Фото: АР

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский "очень похож на Дональда Трампа". Он убежден, что Россия не сможет победить Украину в войне.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кит Кэллог сказал в эфире телеканала NewsMax.

Заявление Келлога о Зеленском

"Зеленский — жесткий парень и очень похож на Трампа", — сказал Келлог.

Он также заявил, что Россия не способна победить в войне против Украины. По слова спецпосланника Трампа, украинцы "фактически остановили российскую военную машину".

Келлог подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость и силу, а ее народ заслуживает признания за сопротивление агрессии.

Читайте также:

"На Россию нужно усиливать давление, чтобы заставить ее прекратить войну. А Путину нужно осознать, что он не выиграет эту войну", — подытожил бывший спецпосланник.

Как сообщает Новини.LIVE, Зеленский считает, что РФ стремится к выходу США из переговоров. Москва настаивает на признании российскими территорий Донетчины, которые сейчас находятся под контролем Украины.

Также президент заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном.

Владимир Зеленский война в Украине Кит Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
